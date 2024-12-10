38 لوحة كاريكاتيرية لـ «محفوظ - طاغور» بمتحف أديب نوبل.. غدًا

تنظم سفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ومتحف الكاريكاتير بالفيوم، ومنصة إيجبيت كارتون، معرضًا لفن البورتريه الكاريكاتيري تحت عنوان "محفوظ - طاغور"، وذلك بمتحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، بجوار الجامع الأزهر، بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ.

ويفتتح المعرض فى تمام الساعة الواحدة ظهر غدا الأربعاء 11 ديسمبر الجارى، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

وعن المعرض قال الفنان فوزي مرسي المنسق العام: يقدم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية التى تجمع بين اثنين من عظماء العالم الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب، وهم الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ والشاعر والكاتب الهندي رابندراناث طاغور، ويضم ما يقرب من 38 لوحة كاريكاتيرية رسمتها أنامل 38 فنانًا من 12 دولة من مختلف دول العالم من بينها؛ الهند، صريبا، السعودية، البرازيل، الصين، رومانيا، بيرو، روسيا، بولندا، سوريا، فنزويلا، ويشارك من مصر مجموعة من الفنانين المصريين البارزين وهم، أحمد علوي، حسني عباس، أدهم لطفي، فاروق موسى، ثروت مرتضى، غادة مصطفى، هدير يحيى، هاني عبد الجواد، مروة إبراهيم، عمر صديق، شيماء شافعي، ياسمين جمال، وآخرين من دول مختلفة.

وقد حصل رابندراناث طاغور ونجيب محفوظ، وهما من أبرز الروائيين من الهند ومصر، على جائزة نوبل للآداب عامى 1913 و1988 على التوالي. وبينما كان رابندرانات طاغور أول شخص من خارج أوروبا يفوز بجائزة نوبل فى الأدب، كان نجيب محفوظ أول مصرى يفوز بهذه الجائزة.