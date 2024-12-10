فيفا يعلن قائمة الأهلي النهائية في كأس إنتركونتيننتال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية لأندية الأهلي وبوتافوجو وباتشوكا المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وأعلن فيفا عن القائمة النهائية للنادي الأهلي والتي تضم 26 لاعبا فقط.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم وجود يوسف أيمن مدافع الفريق بينما تم استبعاد الثنائي الشاب مصطفى أبو الخير وسمير محمد من القائمة النهائية إلى جانب استبعاد الرباعي المصاب محمد هاني ومصطفى شوبير وكريم فؤاد وعلى معلول.



موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويلعب الأهلي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل أمام الفائز من دربي الأمريكيتين في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال على لقب كأس التحدي باستاد 974.

بينما يقام دربي الأمريكيتين غدا الأربعاء بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في دربي الأمريكيتين.

وكان الأهلي قد تغلب على العين في كأس القارات الثلاث والذي أقيم على استاد القاهرة.

قائمة الأهلي النهائية :



حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يوسف أيمن – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال.

خط الوسط: كريم وليد - مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد عبد الله.