وزير الخارجية: الملف الفلسطيني والاستثمارات على رأس أجندة زيارة السيسي إلى أيرلندا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن أيرلندا تُعد واحدة من الدول الأربع التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو موقف وصفه بالشجاع، مؤكدًا أنّ لها مواقف متقدمة جدًا في هذا السياق.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "سيكون الملف الفلسطيني، بما في ذلك الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع، على رأس الملفات التي سيناقشها الرئيس مع القيادات الأيرلندية، إلى جانب الأزمة السورية وتعقيداتها".

وتابع: "كما ستتناول المباحثات الأوضاع في السودان، ودور مصر في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية، وفتح ممرات إنسانية للتخفيف عن المواطنين السودانيين، كل هذه الملفات السياسية ستكون جزءًا من جدول أعمال الرئيس السيسي، إلى جانب قضية الاستثمارات التي تحظى بأولوية كبيرة في أجندة رئيس الجمهورية، لا سيما بعد لقائه مع أبرز الشركات في الدنمارك والشركات المهمة العاملة في مصر".

وأكد الوزير أنّ الشق الاقتصادي من زيارة الرئيس إلى أيرلندا سيركز على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات الأيرلندية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي.