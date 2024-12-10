محمد صلاح يقود ليفربول أمام جيرونا في دوري الأبطال

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة جيرونا الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. المباراة تقام على ملعب "مونتيليفي" حيث يسعى "الريدز" إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم المميزة في البطولة هذا الموسم.

ليفربول هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس الماضية وذلك بفضل الفرعون المصري محمد صلاح

وتعد هذه هي المرة الثانية فقط التي يحقق فيها الفريق بداية مماثلة، حيث سبق وأن فعلها في موسم 2021/2022 عندما فاز في أول سبع مباريات.

تشكيل ليفربول أمام جيرونا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل الهجوم بجانب الثنائي داروين نونيز ولويس دياز، حيث يطمح الفريق لتحقيق انتصار جديد يؤكد تفوقه في المجموعة.