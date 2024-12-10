محافظ البحيرة تشهد احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور الهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور الاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وذلك بحضور ممثلي الجهات الرقابية والقضائية والنيابة العامة؛ وجهات إنفاذ القانون وقيادات المحافظة، ومديرى المديريات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من طلاب جامعة دمنهور.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ هيئة الرقابة الإدارية منذ تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي؛ ودورها المحوري في مكافحة الفساد والحفاظ على مكتسبات الدولة.

كما تضمّنت الاحتفالية عروضًا توضيحية حول اختصاصات الهيئة وتأثيرات الفساد السلبية على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، وعرضا تقديميا عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في تدريب الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات لتعزيز قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالقطاعين العام والخاص، مما يُعزز قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات.

وفى مستهل كلمتها خلال الاحتفالية، قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التهنئة لجميع الجهات الرقابية، مشيدةً بالدور الوطني الذي تقوم هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله.

محافظ البحيرة: الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة بمكافحة الفساد

وأكدت المحافظ أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال، وهو ما نال إشادة محلية وإقليمية ودولية، خاصة بعد إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014\2018 والتى هدفت الى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الكفاءة المؤسسية وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الوعي بخطورة الفساد وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.

كما أشارت إلى أن محافظة البحيرة بكافة مؤسساتها التنفيذية والرقابية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في الأداء الحكومي، واستعرضت جهود محافظة البحيرة في هذا الشأن.

واختتمت المحافظ كلمتها بالتأكيد على التزام المحافظة الكامل بدعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، معتبرة أن تعزيز النزاهة ليس خيارًا بل واجبًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وتناولت الاحتفالية ضرورة بناء مجتمعات تقوم على النزاهة والشفافية وأن الفساد ليس شعار نرفعه بل هى مسؤلية مجتمعية تتطلب منا جميعا التعاون لخلق بيئة تعزز من ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة.

وأن جهود هيئة الرقابة الإدارية لا تقتصر على مكافحة الفساد فقط، بل تسعى أيضًا إلى منعه من خلال وضع آليات حوكمة صارمة، وتحقيق نظام إداري عادل يُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تُعد الذراع العلمي للهيئة، في تدريب الكوادر الوطنية وتطوير مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

واختتمت محافظ البحيرة، كلمتها بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة جميع المؤسسات والأفراد لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



من جانبه، أشار الدكتور الهامي ترابيس إلى التزام الجامعة بتعزيز الوعي بين الطلاب من خلال مقررات إلزامية وندوات تثقيفية حول قضايا الفساد، بالإضافة إلى دورها المجتمعي في مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف الأسري والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال.

كما لفت إلى توقيع الجامعة بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف تدريب الكوادر ودعم جهود الحوكمة والرقمنة.



