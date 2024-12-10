اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والمتحف المصري الكبير في مجالات حفظ التراث

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والمتحف المصرى الكبير بهدف تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والخبرات اليابانية، بالإضافة إلى برامج التدريب للعاملين بالمتحف وطلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج حفظ التراث بالجامعة.

وهي البرامج التي تم إعداد لوائحها الأكاديمية بالشراكة بين الخبراء المصريين واليابانيين، ووقع الدكتور عمرو عدلى الاتفاقية عن الجامعة المصرية اليابانية، كما وقع عن المتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

حضر مراسم التوقيع السيدة إيموتو ساشيكو، نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور كاتو جين، مدير مكتب جايكا بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات من هيئة جايكا باليابان ومكتب جايكا بالقاهرة، بالإضافة إلى قيادات المتحف المصري الكبير، وأساتذة من الجامعة المصرية اليابانية من الخبراء المصريين واليابانيين المسؤولين عن برنامج إدارة التراث ، كما تم بحث آفاق التعاون المستقبلي بين المتحف والجامعة في عدة مجالات.

قام ممثلو هيئة جايكا والجامعة اليابانية، بعد توقيع الاتفاقية بجولة داخل المتحف وأعربوا عن فخرهم بهذا الصرح الكبير الذي يمثل رمزًا للتعاون المثمر بين حكومتي مصر واليابان، وهو ما يعكسه أيضًا التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والمتحف المصري الكبير.