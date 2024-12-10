"الزغد" يتفقد سير العمل في مشروع موقف أبوحمص الجديد.. صور

أجرى اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمشروع موقف أبوحمص الجديد، المقام على مساحة إجمالية قدرها 3.5 فدان، بصافي مساحة 12600 متر مربع بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب 374 سيارة.

ويربط المشروع الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الإزدحام المروري والضغط عن وسط المدينة وسوف يتم تشغيله إلكترونيآ لضبط منظمومه المواصلات ودخول وخرج السيارات.

وأكد الزغد، أن مشروع إنشاء الموقف يأتي إنطلاقاً من تأكيد القيادة السياسية على أهمية إنشاء مشروعات تنموية، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإنتقال داخل المحافظات وخارجها، كما يعكس إلتزام المحافظة بتلبية إحتياجات مواطنيها وتحسين جودة حياتهم علمآ بأن موقع الموقف القديم سوف يتم أستغلاله بعمل سوق حضاري يخدم المركز طول الاسبوع ،كما تم نقل بعض السيارات لفتره محدوده على ترعة المحموديه بجوار المستشفى لحين الانتهاء من عمل الموقف.