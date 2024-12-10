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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خبير جيولوجي يكشف توقعات درجات حرارة الأرض خلال العام المقبل

زيادة النشاط الشمسي بعام ٢٠٢٥

صور لاحد الانفجارات
صور لاحد الانفجارات الشمسية
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أكد الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بجامعة القاهرة والخبير البيئة الدولي، أنه تم رصد تلوين السماء بالوان بنفسيجية قوية وواضحة نتيجة وصول الهالة الحرارية او الاشعاع على سطح الارض، حيث شهد العالم بعدها ارتفاع في درجات الحرارة بصورة كبيرة وموجات حرارية شديدة على سطح الارض.
 

وكشف شوقي لـ" البوابة نيوز"، عن أن دول امريكا الشمالية هي التى رصدت هذه الهالة بصورة كبيرة، منذ عدة شهر ، حيث أن الدورة الشمسية مدتها حوالى 11 عام، وبدات الدورة الحالية في عام 2018، وبالتالى نحن في منتصف الدورة، لذلك فإنه من المتوقع بان النشاط الشمسي سوف يزيد بعامى 2024 و2025"..قائلا:" انه من المتوقع بان يشهد عامى 2024 و2025 نشاط شمسي قوى، وأشد حرارة وموجات حارة"
 

 

الجيولوجيا الهالة الحرارية