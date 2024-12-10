نقابة المهندسين بالإسكندرية: نسعى لتوفير برامج حج مميزة للأعضاء

شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، إقبالًا واسعًا من أعضائها على حجز رحلات الحج السياحي لعام 1446هـ/2025م، والتي تنظمها لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة على توفير خدمات متميزة لأعضائها، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة من قبل وزارة السياحة المصرية.

وأعلنت النقابة عن توفير ثلاثة مستويات لرحلات الحج تلبي احتياجات الأعضاء المختلفة، وهي:

المستوى البري: مقدم حجز 30,150 جنيه.

المستوى الاقتصادي: مقدم حجز 30,150 جنيه.

المستوى الفاخر (5 نجوم): مقدم حجز 80,150 جنيه.

يُشترط تقديم الطلبات بمقر النقابة مع سداد مقدم الحجز، فيما سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية بعد إجراء القرعة الرسمية تحت إشراف وزارة السياحة.

وفي تصريح له، أكد المهندس محمد قبيصي أن النقابة تسعى لتوفير برامج حج مميزة تجمع بين الأسعار التنافسية والخدمات عالية الجودة، مع متابعة مستمرة لمراحل الرحلة لضمان راحة الحجاج وتوفير الدعم الكامل لهم.

وشددت النقابة على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفقًا لضوابط وزارة السياحة المصرية لضمان الشفافية وتقديم تجربة حج مثالية للأعضاء.