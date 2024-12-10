"جبران" يصل دمياط ويسلم 17عقد عمل لذوي الهمم

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، محمد جبران وزير العمل، و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى مستهل زيارتهما للمحافظة والتى ستتضمن انطلاق فاعليات نهائى مسابقة رواد دمياط ٢٠٢٤ .

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وفتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط.

ورحب "محافظ دمياط " بهذه الزيارة ، وأكد حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الوزارة وذلك لدعم محاور التنمية البشرية وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، علاوة على خلق بيئة عمل تحقق المزيد من الاستثمارات ومواجهة البطالة، وأيضًا دمج ذوى الهمم بسوق العمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما رحب أيضًا بزيارة مدير منظمة العمل الدولية ILO ، واشاد " محافظ دمياط " بالشراكة المتميزة مع المنظمة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج لتدريب الشباب والسيدات وتطوير مهاراتهم، و أيضًا دعم مجالات ريادة الأعمال وذلك لدعم وتنمية الشباب بمحافظة دمياط وخلق مجتمع ريادى، وكذلك دعم اللاجئين.

ومن جانبه، أعرب وزير العمل عن سعادته بهذه الزيارة وترحيبه بالتعاون مع المحافظة واستكمال الشراكة مع المنظمة، وأكد تطلع الوزارة الى إطلاق المزيد من المبادرات لدعم الشباب ، و أكد أيضًا عزم الوزارة على الاهتمام بملف تدريب العمالة والتركيز داخل كل المحافظة على القطاعات الصناعية التى تشتهر بها من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة ، لتدريب وصقل مهارات الكوادر بها وتأهيلهم لتطوير الصناعة .

هذا وقد أكد أوشلان حرص المنظمة على استكمال الشراكة مع المحافظة والوزارة ، لتنفيذ برامج مختلفة ، لافتًا إلى أن مسابقة رواد دمياط التى بصدد إطلاق فاعليات النهائى لنسختها الثالثة ، اليوم ، تُعد من أهم الشراكات بين المحافظة و المنظمة بتمويل من شركة ميثانكس مصر، والتى تساهم فى دعم مجالات ريادة الأعمال والشباب ، و أعرب عن تطلع المنظمة إلى تنفيذ المزيد من التعاون لدعم الرؤى التنموية.

هذا وقد بحث المحافظ ووزير العمل ومدير المنظمة، آليات تحقيق التعاون المشترك ، لدعم مجالات التدريب من خلال تفعيل خطة عمل ، تستهدف توظيف الكوادر طبقًا لاحتياجات سوق العمل ، و دعم الصناعات الوطنية ، وفى هذا السياق،، لفت " المحافظ " إلى أن المحافظة قد حققت خطوات حثيثة بهذا الملف ، وادراج تخصصات جديدة بقطاع التعليم الفنى تتواكب مع القطاعات الصناعية التى تشتهر بها دمياط والشراكة مع المؤسسات المختلفة، للتوسع فى إنشاء مدارس لدعم تلك الرؤية..

هذا وقد قام المحافظ ووزير العمل بتسليم 17 عقد عمل بشركات رواد الهندسية وشومان للبلاستيك وسنابل للنقل والشحن والندى للصناعات الغذائية وكايرو ثرى ايه الدولية للاستثمار، حيث أعربا عن خالص أمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد..

وتبادل محافظ دمياط ووزير العمل الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون..