وكيل تعليم بني سويف تحيل إدارات بعض المدارس للتحقيق

أحالت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، بعض مديري المدارس بإدارة الواسطى التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل، وخلل في سير العملية التعليمية.

جاء ذلك جولاتها المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية،حيث تفقدت 4 مدارس تابعة لإدارة الواسطى

واستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مدرسة مصطفى سلامة الاعدادية بنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العملية التعليمية

ثم توجهت وكيل الوزارة لمتابعة مدرستي مصطفى حمدون الابتدائية والتعاون الابتدائية، واختتمت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مدرسة جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي.

حيث حرصت وكيل الوزارة على تفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول ومتابعة مستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة والحساب مؤكدة على أهمية تفعيل البرنامج العلاجي لحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.

شددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما وجهت وكيل الوزارة بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب مشيرة إلى أنها لن تسمح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم أفضل خدمة تعليمية ،كما شددت على غلق أبواب المدارس وإحكام السيطرة على الأبواب حفاظاً على سلامة الطلاب.

