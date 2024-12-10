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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: استمعت لكل طلبات مواطني بورسعيد وما يشغلهم في مختلف القطاعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولة اليوم في محافظة بورسعيد تضم كل المشروعات الكبيرة  التي أسهمت الدولة بها، وما زالت تسهم بها، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم بدأ بجلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «استمعت لكل الطلبات وما يشغلهم في محافظة بورسعيد، وتم التوافق على العديد من الملفات المهمة التي تشغل المواطن البورسعيدي وعلى رأسها ملفات الإسكان والصناعة والخدمات سواء التعليمية أو الصحية، وأيضا قطاع الطرق المهمة التي تربط المحافظة مع باقي أماكن الجمهورية».

الدكتور مصطفى مدبولي مجلسي النواب والشيوخ