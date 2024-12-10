مدبولي: استمعت لكل طلبات مواطني بورسعيد وما يشغلهم في مختلف القطاعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولة اليوم في محافظة بورسعيد تضم كل المشروعات الكبيرة التي أسهمت الدولة بها، وما زالت تسهم بها، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم بدأ بجلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «استمعت لكل الطلبات وما يشغلهم في محافظة بورسعيد، وتم التوافق على العديد من الملفات المهمة التي تشغل المواطن البورسعيدي وعلى رأسها ملفات الإسكان والصناعة والخدمات سواء التعليمية أو الصحية، وأيضا قطاع الطرق المهمة التي تربط المحافظة مع باقي أماكن الجمهورية».