قوافل طبية وفرق كشف بالمجان ضمن مبادرة "بداية" بدمياط

انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الغوابين مركز فارسكور، في دمياط وذلك تحت إشراف علاء سعد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ورعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

شاركت مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي وندوة عن التربية الإيجابية، كما نظمت هيئة تعليم الكبار ندوة عن مخاطر الأمية وطرق استخراج شهادات محو الأمية، وتم عمل امتحان فوري واستكتاب ل 23 ممتحنا من الحضور من أهالى قرية الغوابين، كما نظمت إدارة بناء وتنمية القرية بمجلس مدينة فارسكور عن ندوة عن مبادرة صندوق التنمية المحلية وشرح شروطه وكيفية الاستفادة منه، وتم الرد على استفسارات المواطنين وكيفية الحصول على قروض صندوق التنمية المحلية للبدء بمشروع صغير.

كما نظمت مديرية التربية والتعليم مجموعة من الأنشطة الطلابية وعروض فنية تغرس قيمة الانتماء وحب الوطن قام بها طلاب مدارس الغوابين، وندوات تربوية عن الانضباط المدرسي وعن التربية الوالدية وغرس القيم والأخلاق وندوة عن المشروعات القومية، فيما عقدت وحدة تكافؤ الفرص ندوة عن سن المراهقة وكيفية التعامل معه، وندوة بعنوان "لا تصنع معاقا في بيتك"، ونظم كوبرى دمياط الحضاري ندوة عن تنمية المواهب والخدمات التى يقدمها كوبري دمياط الحضاري للمواطنين.

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي وبرنامج فرصة، وتم الرد على استفسارات المواطنين التي تخص تكافل وكرامة، والاشراف علي توزيع كراتين مقدمة من القوات المسلحة للأسر الاولى بالرعاية، فيما عقدت وحدة السكان ندوة توعوية عن مبادرة تحدث معه التي تستهدف الرجال وأهمية، دور الأب في تربية الابناء واختيار الزوج الصالح وأخطار الطلاق على الأسرة والتنوية على أن الجهة المنوطة بالفتوى بين الزوجين هي دار الافتاء التابعة للأزهر الشريف وتم تعريف الجمهور بدار الافتاء القريبه منهم للحصول على فتوى صحيحة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية ندوة عن التربية الايجابية والاهتمام بمقدم الخدمة للأسرة الام والاب والأسرة بداية المجتمع.

فيما قدم المركز التكنولوجي طلبات التصالح وشهادات بيانات التصالح ورخص المحلات وسداد أقساط ومديونيات، ونظم مكتب العمل والسلامة والصحة المهنية ندوة توعية عن المخاطر والصحة والسلامة المهنية وخدمات مكتب العمل والسلامة المهنية للمواطنين، وشاركت مديرية الطب البيطري قافلة إرشادية توعوية تم خلالها توعية شاملة عن مقاومة مضادات الميكروبات، وندوة عن خطورة مرض السعار وكيفية التعامل مع الشخص المصاب، ونظم مشروعك ندوة عن الخدمات التي يقدمها مشروعك للمواطنين وكيفية الحصول على قرض للبدء فى مشروع، ومديرية الزراعة ندوة عن الخدمات التى تقدمها الإدارة الزراعية، وسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة وقدمت أنشطة للطلاب والتموين المشاركة بسيارة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، وعقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة بسيارة خدمة العملاء الخاصه بشركة المياه من دفع فواتير والتقديم على عدادات المياه.