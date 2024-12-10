محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الحلول والإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة : بخصوص مطلب أحد المواطنين من قرية صفط الخرسا والمتضرر من عطل في بئر سحب المياه الجوفية والصرف الصحي، وقد أفادت الهيئة القوية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يجري حاليًا أعمال تصميم لمشروع الصرف الصحي بالقرية،وأنه يتم كسح خزانات الصرف الصحي للمنازل بصفة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين من قرية منشأة عمرو_ وتضمنت الإشارة إلى عدم انتظام الخدمة بالوحدة الصحية بالقرية، والمطالبة بتوصيل خدمة الصرف الصحي وتأخر سير إجراءات إنشاء معهد ديني أزهري "على الرغم من تبرع الأهالي بالأراضي اللازمة لإنشاء للمحطة والمعهد"،بجانب مشكلة عدم انتظام المواصلات على خط منشأة عمرو/ الفشن.

حيث أفاد مسؤولو الهيئة القومية أن القرية مدرجة في خطة التوسعات ضمن مشروع الصرف باقفهص وسيتم العمل بها عقب انتهاء التصميمات، كما أفاد مسؤولو الصحة بتواجد الطبيب لمدة يومين أسبوعيًا، وحضوره حال استدعاء الأمر، كما تم التواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية لمتابعة مستجدات الوضع فيما يتعلق بإنشاء المعهد الديني بينما أفاد مسؤولو الوحدة المحلية ومشروع المواقف بمتابعة التزام السائقين والسيارات العاملة على خط منشأة عمرو/ الفشن بخطوط سيرهم واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين لضمان انتظام الحركة على الطريق الرابط بين القرية والمركز.

واستجابة لشكوى أحد المواطنين من قرية نزلة إقفهص، بشأن تأخر صرف حصص الأسمدة الزراعية بسبب تغير مكان الصرف بإحدى الشون التابعة للبنك الزراعي المصري، حيث أفادت مديرية الزراعة أنه تم توفير مكان لصرف الأسمدة داخل مقر إحدى الجمعيات الزراعية ،

وبالنسبة للمطلب الخاص بأحد المواطنين المتضرر من عدم توصيل المرافق شقته اسكنية التابعة للاسكان الاجتماعي، حيث أفادت مديرية الإسكان أن المشروعات القومية لاينطبق عليها قرار المطابقة، فيما قامت الوحدة المحلية بالبدء في إجراءات تراخيص تركيب المرافق، وذلك في ضوء استيفاء ومطابقة الوحدة لكافة الاشتراطات والضوابط المقررة.

ورداً على شكوى أحد المواطنين بقرية الجفادون ، من تاخر إجراءات فصل زوجته المُقيدة على فيزا "تكافل وكرامة" خاصة بوالدتها ، وذلك تمهيدا للتقديم على معاش مستقل باسم الزوجة، أفادت مديرية التضامن الاجتماعي أنه بعد بحث الموضوع تم فصل اسم الزوجة من الفيزا الخاصة بوالدتها وتم تسجيلها على السيستم الخاص بمعاش تكافل وكرامة وجار المتابعة مع الوزارة . وفيما يتعلق بشكوى إحدى عاملات مدرسة الشعرواي الابتدائية بقرية الفنت، والتي تتضرر من وقف راتبها، أفادت مديرية التعليم بأن المواطنة تتقاضي مبلغ 500 جنيه من مجلس الأمناء شهريًا وبدون انقطاع.