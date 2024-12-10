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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب يرتفع 100 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم ليصعد الجرام الواحد بمعدل 100 جنيه مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر قبل يومين.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4325 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع و 3785 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر عيار 18 نحو 3235 جنيها للبيع و 3244 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

 وعيار 14 نحو 2516 جنيها للبيع و 2523 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه و 30.3 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 2689 دولار للبيع و 2890 دولار للشراء.

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