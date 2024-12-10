افتتحه رئيس الوزراء.. سكرتير اتحاد الغرف: نظمنا معرض "صُنع في بورسعيد" لدعم جهود الدولة

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على أن الغرفة نظمت معرض "صُنع في بورسعيد" للمرة الثانية وذلك لدعم جهود الدولة المصرية في الاهتمام بقطاعي الصناعة والتجارة.

بعد افتتاح رئيس الوزراء.. رئيس الغرفة التجارية: نظمنا معرض "صُنع في بورسعيد" لدعم جهود الدولة

ووجه "سعده"، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "صُنع في بورسعيد"، الذي تُنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، الشكر، إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المسبوق لقطاعي التجارة والصناعة، وما تبذله الحكومة المصرية، في تنفيذ توجيهات الرئيس لتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين.

وأشار إلى أن تنظيم الغرفة للمعرض يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المستثمر الجاد ومساعدته على تسويق منتجاته والنفاذ بالصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية والمحلية، وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير المعروضات بأسعار مناسبة وجودة عالية تُلبي احتياجات المواطنين.

ويضم معرض صُنع في بورسعيد "32" شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، والتي تتمتع بإنتاج يخصص نسب كبيرة منه للتصدير، وتعمل في مجالات: صناعة أقمشة البوليستر، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والسجاد، والزيوت النباتية، والمنسوجات، والبخور والعطور، والأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، والورق الحراري، ومنتجات الكرتون، والملابس الجاهزة، والجينز، والمنتجات الجلدية، والحقائب، والدهانات، والأحذية، والمنتجات الخشبية، والضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.