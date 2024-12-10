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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي بالمنيا يتابع أعمال قص وتهذيب الأشجار بالحدائق

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تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا، أعمال إدارة تطوير وتجميل المدينة، حيث قامت إدارة تجميل وتطوير المدينه اليوم باستكمال قص وتهذيب الاسيجة و الأشجار الكبيرة التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي وخاصة أمام كنيسة المناهرة.

بالإضافة إلى تهذيب الحشائش بحديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي وبالطريق، وري الحدائق العامة والأشجار المزروعة بالطريق الدائري.

وتم أيضًا رفع مخلفات تهذيب الأشجار ورفع المخلفات من علي جانبي طريق مصر اسوان الزراعي  بالتعاون مع الحمله الميكانيكية، وذلك بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

أخبار محافظة المنيا تاج جلال ابو سداح رئيس المركز