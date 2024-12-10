سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ،وذلك في حضور : الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث نوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ، بتقديم التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيداً بمشروع الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية ،معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع .

من جانبه أضاف وكيل الأوقاف أنه تم "اليوم" استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان " .