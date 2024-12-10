ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف يشرف على صكوك الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ،وذلك في حضور : الدكتور عبد الرحمن نصر نصار  وكيل وزارة الأوقاف، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

 حيث نوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ، بتقديم التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيداً بمشروع الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية ،معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره  من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع .

 من جانبه أضاف وكيل الأوقاف أنه  تم "اليوم" استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان " .

الأسر الأولى بالرعاية 2 طن لحوم التضامن الاجتماعي السكرتير العام المساعد بداية جديدة توزيعها على الاولى بالرعاية وكيل وزارة الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الأضاحي