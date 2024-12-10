التحقيقات الأولية لعقار الوايلي: الانهيار بسبب المجاري المتراكمة في البدروم

تواصل النيابة العامة بغرب القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة انهيار عقار سكني، بمنطقة الوايلى، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، ومفقودين ما زال البحث جاريا عنهم.

وتبين من التحقيقات والتحريات الأولية، أن مشكلة خاصة بالصرف الصحى أدت إلى تخزين المياه بالبدروم الخاص بالعقار، مما تسبب في تآكل في البنية التحتية للعقار ، وحدوث تصدعات وانهياره بالكامل.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من خمسة طوابق كل طابق يحوى شقتين بإجمالى 10 شقق سكنية، وانهار بالكامل، وأسفر عن وفاة 8 أشخاص.

وجاء في التحريات أن الحى أرسل إنذارات متكررة للسكان بإجراء تنكيس للعقار، ولم يستجيبوا، وقبل الواقعة بساعات قليلة طُلب منهم إخلاء العقار بالكامل.

وقال أحد شهود العيان في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة الوايلي، إنه قبل أيام من انهيار العقار شعر السكان بصوت طقطقة وتصدعات كالزلزال، واشتغاثوا بالمسئولين في الحي، وحضرت لجنة لفحص العقار، وتبين وجود مياه مجارى متراكمة أسفل العقار، تسببت في التصدعات.

وأضاف الشاهد أن اللجنة حذرت السكان، من انهياره، وطلبت منهم الإخلاء، واستجاب أحد السكان وجمع متعلقاته وترك الشقة، والبعض الآخر تأخر في الإخلاء.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة، تحت اشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لمعاينة العقار، وأمرت بندب خبراء هندسيين لفحص أسباب الانهيار، والاستعلام عن قرارات الإزالة أو الإخلاء الصادرة من الحي.

وتمكنت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة، من انتشال 8 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار.

عقار الوايلى المنهار

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية برفع الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلى المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة، والبحث عن المفقودين جراء الحادث.