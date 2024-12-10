إكسترا نيوز تنقل آخر مستجدات زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا

قالت خلود زهران، موفدة قناة إكسترا نيوز في دبلن، إنهم في انتظار وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته في العاصمة الأيرلندية دبلن، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة أوروبية شملت الدنمارك والنرويج، وتختتم في أيرلندا.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تهدف إلى فتح مجالات استثمار جديدة، وتعزيز الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، وخلق توازن في علاقات مصر مع بعض الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أوضح أن الرئيس السيسي من المقرر أن يلتقي خلال زيارته رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس الوزراء، حيث يُتوقع أن تركز اللقاءات على تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي، وعرض رؤية الرئيس السيسي بشأن قضايا مهمة، خصوصاً القضية الفلسطينية.