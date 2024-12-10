وزير البترول يلتقي نواب مجلسي النواب والشيوخ من كوار القطاع

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ من كوادر قطاع البترول ، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.



ضم اللقاء من مجلس النواب النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب إيهاب عبدالعظيم والنائب محمد إسماعيل والنائبة آية فوزى والنائب على عز والنائب محمد السيد طلبة والنائب احمد عبدالفتاح والنائبة سحر معتوق والنائبة نشوى الشريف والنائب سامح حبيب والنائب محمد عزت عرفات والنائبة إيمان العجوز، والنائبة عزة حسين، ومن مجلس الشيوخ النائب محمود صلاح والنائب حسين عبدالمجيد

استهل الوزير اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقاء النواب مؤكدا إن القطاع يفتخر بدورهم في المجالس النيابية كسفراء لقطاع البترول، مشددا على حرص الوزارة علي التواصل والاستماع لآراء وافكار اعضاء المجالس النيابية الذين يعكسون نبض المواطنين واحتياجاتهم، من اجل الوقوف علي سبل التحسين والتطوير اللازمة من قطاع البترول لخدمة المواطن التي تعد المحور الاول في استراتيجية عمل الوزارة.

واستعرض الوزير مع النواب خلال اللقاء المحاور الاساسية لإستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها حاليًا والتي تركز علي توظيف كافة السبل الممكنة والحلول لتحقيق الزيادة في الإنتاج والتي شدد علي اهميتها كحل مستدام لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرا الي الحلول الجاري تنفيذها للتعامل مع التحديات وابرز المؤشرات الاولية الإيجابية علي صعيد تحفيز الاستثمار والإنتاج والتي تؤكد اننا علي الطريق الصحيح لحل التحديات التي تواجه قطاع البترول.



وأكد الوزير في هذا الإطار علي اهمية سياسة العمل التكاملي التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية سواء مع وزارات الحكومة وشركاء الاستثمار، أو المجالس النيابية التي تمثل السلطة التشريعية مؤكدا ان التعاون مع البرلمان مهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لذلك، لافتًا الي التكامل مع مجلس النواب في الاصلاحات التشريعية المنفذة لتطوير قطاع الثروة المعدنية والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي، مؤكدا اهمية مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية الجاري مناقشته في البرلمان كاحد اهم الإصلاحات الضرورية للانطلاق بدور الهيئة وتعزيز كفاءة العمل والإسراع بالتنفيذ.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء المجالس النيابية عن تقديرهم لجهود الوزارة موجهين الشكر للمهندس كريم بدوي علي دعوته الكريمة للالتقاء بهم، مؤكدين التزامهم بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية احتياجات المواطنين.



وتم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الرؤي والافكار في عدد من الملفات التشريعية والخدمية المهمة للتكامل بين الوزارة والمجالس النيابية وفي مقدمتها مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، و خطوات الوزارة الاخيرة لتعظيم استفادة المواطنين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف الاعباء.

كما تطرق اللقاء الي مبادرات وزارة البترول المجتمعية للإسهام في دعم الصحة والتعليم ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاولي بالرعاية، واهمية التكامل مع النواب في تنفيذ هذه الجهود حيث اكد المهندس كريم بدوي انه حرص على التوجيه بالتنسيق مع النواب للوقوف علي الاولويات التي تتطلبها المناطق الجغرافية المختلفة والمجالات التي تمس احتياجات ذات اولوية للمواطنين في المناطق المستهدفة حتي يتم اخذها في الاعتبار في المشروعات المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول لخدمتهم.