عضوة القومي للمرأة تلقي محاضرة بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

ألقت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام محاضرة حول "تأثيرات الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري" بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

شهدت المحاضرة حضور اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي ، والدكتورة نادية النشار ، والدكتورة ريهام يحيى، والدكتورة ناهد سليم و الأستاذة هبة باشا عضوات لجنة الإعلام بالمجلس و الأستاذة عزة عبد الحي مدير عام الإدارة العامة للإعلام بالمجلس، وعضوات وأعضاء لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشيوخ.

حيث تحدثت الدكتورة سوزان القليني عن تطور الإعلام الإلكتروني وانتشاره، وكذلك تأثيراته السلبية والإيجابية على الأمن القومي المصري ، و كيفية استثمار الفرص و مواجهة التحديات في استخداماته للحفاظ على منظومة الأمن القومي ، و ألقت الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية ، و الذكاء الاصطناعي.

وأكدت عضوة المجلس على ضرورة وضع معايير وضوابط للإعلام الإلكتروني و استحداث تشريعات إعلامية لضبط الأداء و الفوضى المعلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي، والاهتمام بتوطين التكنولوجيا و مواكبة التطورات العالمية و العمل على زيادة الوعي المجتمعي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني.

كما أشارت الدكتورة سوزان القليني الى دور لجنة الإعلام بالمجلس في التعامل الفوري مع المحتوى الإعلامي الإلكتروني لمواجهة اي شائعة او اي محتوى مسيء و مضلل ، و طالبت بضرورة اعداد خطط وتدريب المسئولين على التعامل مع الفوضى الاعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيدة بالدور الهام الذى تقوم به المنصات الرسمية للمجلس القومى للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي لاهتمامها بثقافة نشر التوعية بما يتم بثه من شائعات لتوضيح الحقائق حولها.

وفي ختام اللقاء أكد اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي على ضرورة مواصلة اللقاءات في هذا الموضوع حتى يتم وضع ضوابط و معايير للتعامل مع تطورات الإعلام الإلكتروني لخطورة تأثيره على الأمن القومي المصري.

وشهدت المحاضرة تفاعل كبير من عضوات وأعضاء لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشيوخ.