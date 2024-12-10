انطلاق أتوبيس مديرية أوقاف الفيوم في قافلة دعوية كبرى بسنورس

تنطلق قافلة دعوية بأوقاف الفيوم إلى إدارة أوقاف سنورس ثالث ، تجوب القرى والعزب والأماكن الأكثر احتياجا، اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من الأئمة المتميزين؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان: "فضل صلة الرحم وعقوبة قاطعها". انطلاق أتوبيس المديرية في قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة سنورس ثالث تجوب القرى والعزب والأماكن النائية.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تنطلق قافلة دعوية بأوقاف الفيوم إلى إدارة أوقاف سنورس ثالث، تجوب القرى والعزب والأماكن الأكثر احتياجا، اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من السادة الأئمة المتميزين؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان: "فضل صلة الرحم وعقوبة قاطعها".

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الانطلاق أتوبيس المديرية في قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة سنورس ثالث تجوب القرى والعزب والأماكن النائية.