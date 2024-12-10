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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق نور رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

طارق نور
طارق نور
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أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشكيل مجلس إداراتها الجديد المكون من طارق نور رئيسًا، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من: سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

ووفق بيان "المتحدة" الصادر اليوم الثلاثاء، يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

وتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية.

 

 

طارق نور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنظومة الاعلامية صناعة الإعلام