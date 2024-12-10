تعرف علي أهم التطعيمات للوقاية قبل السفر لأداء مناسك العمرة والحج

عند الذهاب لمناسك العمرة أو الحج يشترط أخذ العديد من التطعيمات للوقاية ومناعة الجسم من الإصابة بأمراض وأعراض مختلفة، أهمها الأنفلونزا والكوليرا.

وهناك أهم التطعيمات التي يجب تناولها قبل السفر لأداء العمرة أو الحج .

- التطعيم ضد الحمى الشوكية

يعد أهم تطعيم يجب تعاطيه قبل السفر للحج هو الحمى الشوكية لأنها من الأمراض المعدية الشديدة، التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف حيث تعمل علي اصابة غشاء المخ النخاع الشوكي، وتؤدي في النهاية إلى الوفاة، ويجب أخذ اللقاح قبل الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- التطعيم ضد الأنفلونزا

يعمل علي انتاج أجسام مضادة في جسم الإنسان والحماية من أعراض نزلات البرد والانفلونزا خاصه لدي أصحاب الأمراض المزمنة.

لقاح "نيموكوكس"

يتم اعطاؤه للحجاج كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في الكبد او القلب أو الرئة أيضا ضد الالتهابات الرئوية، مهم لمرضى الأنيميا المنجلية أو الفشل الكلوي أو نقص المناعة أو المرضى الذين تم استئصال الطحال

- التطعيم ضد الكوليرا

يتم تشديد الرقابة على القادمين من البلدان الموبوءة بالكوليرا حسب النشرة الدورية الخاصة بالبلدان المعلنة.

- التطعيم ضد فيروس كورونا

من أهم التطيعمات الإجبارية للوقاية من الإصابة بالفيروس.