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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي متصدر بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية مباريات قوية، حيث تضمنت الجولة ٧ مباريات على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، يأتي أبرزها منافسة الأهلي والبنك الأهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران، والزمالك ضد الاتحاد السكندري.

وحافظ الأهلي خلالها على صدارة الدوري برصيد 30 نقطة من خلال 10 مباريات خاضها فاز فيها جميعا ليحقق العلامة الكاملة.

وتنشر "البوابة نيوز" ترتيب دوري الكرة النسائية بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري، والتي جاءت كالاتي :
الأهلى 30 نقطة
البنك الأهلى 24 نقطة
زد 24 نقطة
وادى دجلة 22 نقطة
الزمالك21 نقطة
مسار 21 نقطة
مودرن سبورت 16 نقطة
الطيران 13 نقطة
بيراميدز 15 نقطة
المقاولون 15 نقطة
الجونة 9 نقاط
المصرى 6 نقاط
المعادى واليخت 6 نقاط
بالم هيلز 5 نقاط
إنبى نقطة
الاتحاد السكندرى نقطة
اتحاد بسيون نقطة.

دوري كرة القدم النسائية ترتيب دوري الكرة النسائية الكرة النسائية - الأهلي الزمالك