تعرف على نتائج الجولة الـ 11 من دوري الكرة النسائية

شهدت الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية مباريات قوية، حيث تضمنت الجولة ٧ مباريات تتم على مدار أمس الإثنين وغدا الثلاثاء، يأتي أبرزها منافسة الأهلي والبنك الأهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران، والزمالك ضد الاتحاد السكندري .



وتنشر "البوابة نيوز" نتائج مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية ، والتي جاءت كالاتي :

الأهلي 2-0 البنك الأهلي

مسار 5-0 الطيران وانسحاب فريق الطيران

مودرن سبورت 4-0 المعادي واليخت

وادي دجلة 5-0 اتحاد بسيون

الاتحاد السكندري 0- 9الزمالك

الجونة 1-2 المقاولون العرب

بيراميدز 1-5 زد إف سي