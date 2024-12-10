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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج الجولة الـ 11 من دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية مباريات قوية، حيث تضمنت الجولة ٧ مباريات تتم على مدار أمس الإثنين وغدا الثلاثاء، يأتي أبرزها منافسة الأهلي والبنك الأهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران، والزمالك ضد الاتحاد السكندري . 

وتنشر "البوابة نيوز" نتائج مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية ، والتي جاءت كالاتي :

الأهلي 2-0 البنك الأهلي
مسار 5-0 الطيران  وانسحاب فريق الطيران 
مودرن سبورت 4-0 المعادي واليخت
وادي دجلة 5-0 اتحاد بسيون
الاتحاد السكندري  0- 9الزمالك
الجونة  1-2 المقاولون العرب
بيراميدز 1-5   زد إف سي

دوري كرة القدم النسائية كرة القدم النسائية الكرة النسائية الزمالك - الأهلي