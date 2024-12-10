عاطف أبو شهبة وملاحظات حول فلسفة المسرح في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "902" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

في قسم "الأخبار والمتابعات" نقرأ تقريرا خبريا عن احتفال قصور الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم، ونتابع مع همت مصطفى تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، ونطالع أيضا فعاليات ختام مهرجان مستقبل المسرح.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تقدم سامية سيد تحقيقا مع المسرحيين حول وفاة رائد فن العرائس عاطف أبو شهبة.

وفي قسم "رؤى" يكتب محمد خالد "عرض كازينو.. القبو به سم قاتل"، ونقرأ لنبيل سمير "حبل ف أوضة ضلمة .. انتحار على معزوفة الأمل"، فيما يكتب أشرف فؤاد "المفحمة.. رؤية جديدة للقرد كثيف الشعر".

وفي قسم "نوافذ" يكتب هشام عبد الرؤوف "عندما تتحول الجرائم إلى مسرحيات" ليستعرض أهم ما جاء في المسرح العالمي هذا الأسبوع، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "ملاحظات حول فلسفة المسرح" لـ لورا كول أوموليركا، رئيس قسم العلوم التربوية بأكاديمية المسرح بهولندا.

ونقرأ في ختام العدد، الجزء 75 من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "قضية إلا خمسة".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات.



