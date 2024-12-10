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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بـ9 أهداف في دوري الكرة النسائية

لاعبة الزمالك
لاعبة الزمالك
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انتهت منذ قليل  المباراة التي جمعت بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب وأبور المياه بالإسكندرية، في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية .

حيث تقدم فريق الزمالك بـ 9 أهداف مقابل لاشىء، أحرز الأهداف كلٌ من اليس، ميرال، سليمزي، سمر ، فدوى ، شيماء، لوجين، وبهذا ضمن عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك  نقاطا جديدة أضيفت لرصيد الفريق في الدوري.


ودخل الزمالك المباراة برصيد 18 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات ، فاز في 6 منها، ليحتل المركز السادس في الدوري.
فيما دخل الاتحاد السكندري برصيد نقطة واحدة ، حيث خاض 9 مباريات، تعادل في مباراة منهم وخسر نقاط مباراة آخر واحتساب منافسه الأهلي فائز بسبب عدم وجود سيارة أسعاف في الملعب . 
 

وشهد اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات للجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، وجاءت مباريات الدوري اليوم كالآتي:
الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياه بالإسكندرية 
الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود 
بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي

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