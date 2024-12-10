الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بـ9 أهداف في دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب وأبور المياه بالإسكندرية، في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية .

حيث تقدم فريق الزمالك بـ 9 أهداف مقابل لاشىء، أحرز الأهداف كلٌ من اليس، ميرال، سليمزي، سمر ، فدوى ، شيماء، لوجين، وبهذا ضمن عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك نقاطا جديدة أضيفت لرصيد الفريق في الدوري.



ودخل الزمالك المباراة برصيد 18 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات ، فاز في 6 منها، ليحتل المركز السادس في الدوري.

فيما دخل الاتحاد السكندري برصيد نقطة واحدة ، حيث خاض 9 مباريات، تعادل في مباراة منهم وخسر نقاط مباراة آخر واحتساب منافسه الأهلي فائز بسبب عدم وجود سيارة أسعاف في الملعب .



وشهد اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات للجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، وجاءت مباريات الدوري اليوم كالآتي:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياه بالإسكندرية

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي