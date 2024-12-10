الإعلامية داليا عبدالرحيم تهنئ طارق نور لتوليه رئاسة الشركة المتحدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 05:11 م

تقدمت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، بخالص التهنئة إلى طارق نور، لتوليه رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وتتمني له النجاح والسداد في مهمامه الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التحالف سيعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

وسيكون التشكيل الجديد برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من: سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.