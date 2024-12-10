البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع لـ 23.7% خلال نوفمبر

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 23.7% بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 24.4% بنهاية أكتوبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 ، مقابل 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.