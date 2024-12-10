مدبولي: إطلاق عدد كبير من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أننا عقدنا جلسة مطولة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في محافظة بورسعيد وتم الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، خلال ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سنعمل على تطوير المنطقة الصناعية ببورسعيد، حيث أن محافظة بورسعيد تسهم بـ 54 % من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق عدد كبير من المشروعات بمحافظة بورسعيد ومن بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي بالاستمرار في عملية البناء والتنمية.