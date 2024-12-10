خالد الدرندلي: مجلس "علام" أدى المهمة على أكمل وجه وأشكر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

تقدم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة في المجلس الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، بخالص الشكر الي المجلس السابق برئاسة جمال علام مؤكدا أن هذا المجلس أدي المهمة علي أكمل وجه وأنه فخور بالإنجازات التي حققها المجلس السابق كعضو في هذا الفريق .

وقال الدرندلي في تصريحات صحفية أنه يتقدم بالشكر أيضا للجمعية العمومية لاتحاد الكرة علي حضورها التاريخيّ وغير المسبوق اليوم والتعبير عن دعمها وثقتها في قائمة هاني أبو ريدة بالكامل .

تابع أنه فخور للغاية بالتواجد ضمن هذه القائمة التي تضم مجموعة متناغمة من أصحاب الفكر الكروي المتفتح ، معربا عن ثقته في قدرة هذه المجموعة علي تحقيق طموحات الجمعية العمومية وتطوير الكرة المصرية .