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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي يهنئ طارق نور لتوليه رئاسة الشركة المتحدة

البوابة نيوز
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تقدم الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، بخالص التهنئة إلى  طارق نور، لتوليه رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ متمنيًا له النجاح والسداد في مهامه الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التحالف سيعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

وسيكون التشكيل الجديد برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من: سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

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