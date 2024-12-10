السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه.. صور

قام اليوم الثلاثاء، وفد رفيع المستوى من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة برئاسة السفير "كيم يونج هيون" والسيد "اوه سونج هو" المستشار الثقافي للسفارة، يرافقهم السفير أحمد فريد مساعد وزير الخارجية بزيارة رسمية لبيت الهراوي الأثري بمنطقة الأزهر .

حيث كان في استقبالهم المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.. حيث تفقد الوفد الطراز المعماري المميز للبيت، والذي تأسس عام ١٧٣١، والذي ينسب الى آخر ساكنيه الطبيب عبدالرحمن باشا الهراوي، والذي آلت إليه ملكية البيت عام ١٨٨١.

حيث قدم المعماري حمدي السطوحي عرضاً تفصيلياً لأعمال الترميم والأحياء والتي يحتاجها البيت لاستعادة حالته المتميزة كمركز ابداع، بعد ما تعرض لتدهور يهدد استحدامه بشكل عادي، مع مناقشة سبل التعاون.

ثم شاهد الضيوف عرضا موسيقيا قدمه طلبة وأساتذة بيت العود العربي الذي يشرف عليه الفنان العربي الكبير نصير شمة، وهو أول بيوت العود المتخصصة والذي خرج من داخل غرف بيت الهراوي العتيق عام ١٩٩٨ ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود.