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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يصل إلى دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاطا حافلا، وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما أجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
 

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