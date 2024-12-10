شركة مياه الشرب توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التحلية

وقع اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مذكرة تفاهم مع ممثل الشركة العربية اليابانية للأغشية، لتعزيز التعاون في مجال تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI).

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الدولة لتطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، واستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية فى صناعة الأغشية فى مجال تحلية مياه البحر، في خطوة أولى نحو توسيع التعاون بين الجانبين حال نجاح التحقق من النتائج.

ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه بمصر، بما يواكب التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه وارتفاع الطلب على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تواجه شحًا مائيًا. تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بدعم التنمية المستدامة من خلال توفير حلول مبتكرة لإدارة المياه بكفاءة وفعالية.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كوجهة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الموارد المائية، وتمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال المياه.

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