قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة عاطل ضُبط بـ مخدرات وسلاح وذخائر ببورسعيد بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

السجن 10 سنوات لعاطل ضُبط بـ مخدرات وسلاح وذخائر في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 أغسطس 2024، والمتهم فيها المدعو "ي.ا.م"، بإحراز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي، وأحرز بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش، واحرز ذخائر عبارة عن طلقه تستخدم على السلاح الناري.

وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بانه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم يظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فضبطه، والسلاح تبين أنه فرد خرطوش بداخله طلقة، وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي لنبات الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن النفس.

وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن 3.5 جرامات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش عيار 12 مللي، والسلاح كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، والطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء وغير مطرقه الكبسولة وصالحة للاستعمال وتستخدم على السلاح الناري.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيها عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5773 لسنة 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1336 لسنة 2024 كلي بورسعيد.