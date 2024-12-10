جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول مسببات حساسية الأسنان وطرق الوقاية منها

نظمت كلية طب جراحة الفم والأسنان ندوة توعوية حول "مسببات حساسية الأسنان وكيفية الوقاية منها"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وتعليقاً على عقد الندوة، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية توعية الأجيال الناشئة بالقضايا الصحية الشائعة، مشيرا إلى دور الجامعة الريادي في تقديم البرامج التثقيفية التي تخدم المجتمع وترفع من مستوى الوعي الصحي.

جاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشادت بجهود كلية طب الأسنان في تنظيم هذه الفعالية الهادفة، مؤكدة أن توعية الشباب بطرق الوقاية من المشكلات الصحية يسهم في بناء مجتمع صحي واعٍ.

جاءت الندوة بإشراف الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ألقى المحاضرة الدكتور محمد علي عوض طنطاوي، المدرس بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان، حيث تناول موضوعات متعددة شملت تكوين الأسنان، وأسباب حساسية الأسنان، وأساليب علاجها، وطرق الوقاية منها.

استهدفت الندوة 38 طالبًا وطالبة من مدرسة الجيل الجديد، حيث تم توجيههم إلى أهمية العناية بصحة الفم والأسنان واتباع الإرشادات الصحية اللازمة لتجنب مشكلات الحساسية.

نُظمت الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت أن مثل هذه الفعاليات التوعوية تسهم في تعزيز دور الجامعة المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية الصحية لدى الأجيال القادمة.