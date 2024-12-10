أميرة سليم تحتفل بالكريسماس في الأكاديمية المصرية بروما

تتوجه مساء اليوم الثلاثاء، السوبرانو العالمية أميرة سليم إلي العاصمة الإيطالية روما، وذلك استعدادا لإحيائها حفل الكريسماس بالأكاديمية المصرية بروما، والذي سيقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد هنو، وبدعوة من رئيسة الأكاديمية د. رانيا يحيي، يوم الخميس القادم الموافق 12 من ديسمبر، ويصاحبها في الحفل عازفة البيانو باسكال روزيه.

وأكدت أميرة سعادتها على أحيائها هذا الحفل بهذا المكان الذي تجمعها به العديد من الذكريات وقالت "يعتبر هذا المكان تاريخي منذ مولده في ١٩٢٩، و مر عليه الكثير من الفنانين العظام، وله ذكريات خاصة بي كفنانة عندما أقمت حفل في بداياتي مع فرقة أوبرا القاهرة و ذكريات أخرى مرتبطة بطفولتي عندما ذهبت مع والدي الفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم لإقامة معرضه في الثمانينيات ومعه والدتي التي أحيت الحفلات والنشاطات الفنية به، كما أقمنا بروما لمدة عام لن أنسي فيها طاقة هذا المكان و قيمته الفنية ومحيطه وحدائق فيلا بروجيزي الشهيرة".

وعلى الجانب الآخر انتهت أميرة من المحطة الثانية من مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من مسابقة Franciscan’s got talen، حيث كانت اللجنة التي تنظمها رهبنة الفرنسيسكان في مصر من خلال "لجنة المدارس"، بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما تقوم بعمل التصفيات الاولي في الأقصر وتحديد بالمكتبة العامة بمشاركة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.