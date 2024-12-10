كأس إنتركونتيننتال.. بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى قطر

تحركت بعثة النادي الأهلي من مقر القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بطائرة خاصة.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق باستثناء المصابين مصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيي عطية الله وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم

التدريب الأخير للأهلي قبل السفر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال» بالعاصمة الدوحة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران، راجع خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.

أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة اندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

وتطير بعثة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى قطر عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي بنصف نهائي البطولة.