"الزراعة" تواصل أعمال تطوير جمعيات استصلاح الأراضي

واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وتحديث الجمعيات بالمراقبات التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة إنجاز عمليات التطوير والتحديث للجمعيات وتقديم خدمات تليق والمزارعين والمنتفعين.

وأشار المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بجمعيه الكفاح بمراقبة الاسماعيلية، فضلا عن الانتهاء من اعمال الترميم والصيانه بجمعيه تسويق الخضر بمراقبه بنجر السكر.

واضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم أيضا عقد سلسلة من الندوات الإرشادية بمراقبتي بورسعيد والوادي الجديد، التابعتين للقطاع، حول تربية وصحة الحيوان، ومنظومه كارت الفلاح ومتابعه زراعه وتسميد محصول القمح، وذلك في إطار دعم جهود الإرشاد الزراعي، وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين لزيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم ومستوى معيشتهم.

وأوضح حسين أنه تم أيضا مواصلة خطط تطهير المساقي الخصوصية، حيث يجرى حاليا تطهير المصرف الرئيسي لمنطقه سهل الحسينيه بمراقبة جنوب بورسعيد.