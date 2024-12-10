خبير اقتصادي: مبادرات الدولة المصرية أدت لتوافر السلع الغذائية للمواطنين

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لاستقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير.

وأضاف «شعيب»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة المصرية لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، موضحة أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.

وأردف، أن معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم، موضحًا أن هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.