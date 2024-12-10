التعليم تُكرم الفائزين في مسابقة لمحات من الهند

كرَّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين بمسابقة "لمحات من الهند" لهذا العام 2024 /2025 بالتعاون مع سفارة دولة الهند بالقاهرة من خلال المركز الثقافي الهندي، وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وبحضور سي سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، ومولانا ازاد الجناح الثقافي لدولة الهند بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والمسابقات بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها ولوحاتها الفنية.

وتأتي مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند من خلال المركز الثقافي الهندي بسفارة الهند، وتقام بصورة سنوية، حيث تنظم هذه المسابقة منذ 28 عامٌا في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية، حيث يشارك في هذه المسابقة هذا العام أكثر من 22000 طالب وطالبة من مراحل التعليم المختلفة.

وأعرب الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية، عن سعادته بهذه المسابقة وبما شاهده من الأعمال الفنية التي قدمها الطلاب، والقيم الإبداعية التي تجلت في تلك الأعمال، معبرًا عن فخره بما أنجزه الطلاب في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال أعمالهم الفنية.

كما أكد مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية أهمية العلاقات المصرية الهندية، مشيرا إلى دور الفن كوسيلة فعالة للتعبير عن الثقافات ونقل الحضارات بين الدول. فضلًا عن أن الفنون تسهم في بناء جسور من التفاهم والمشاركة بين الشعوب، مما يعزز الروابط الثقافية بين الدول.

ووجه الدكتور أكرم حسن الشكر والتقدير للسفارة الهندية على دعم هذه المسابقة، وكل الطلاب المشاركين على الجهد وقدرتهم على التعبير بشكل متقن من خلال فنهم.

وأعربت سي سوشما القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، فى كلمتها، عن سعادتها البالغة بمسابقة "لمحات من الهند"، ووجهت شكرها إلى وزارة التربية والتعليم، وكذا إلى الطلاب والمعلمين، مُشيدةً جهودهم وإبداعاتهم في التعبير عن الثقافة الهندية من خلال الرسم والفن.

كما أكدت سوشما على أهمية الروابط الثقافية التي تجمع بين الهند ومصر، مشيرةً إلى أن هذه المسابقة تُعزز التفاهم المتبادل وترسخ الصداقات التاريخية بين الشعبين، لافتة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز القيم الثقافية والفنية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتفاعل بين الشباب في البلدين.

يذكر أن المسابقة شهدت مشاركة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، بورسعيد، المنوفية، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، والمنيا).