إطلاق النسخة الأولى من اليوم المصري - الألماني للتنمية الأحد المقبل

يستضيف السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر 2024، النسخة الأولى من "اليوم المصري - الألماني للتنمية"، لتسليط الضوء على الشراكات الناجحة بين البلدين في مجال التنمية المستدامة.

يأتي هذا الحدث تأكيدًا لعلاقات التعاون الاستراتيجي الممتدة منذ سبعة عقود بين مصر وألمانيا، والتي شملت مجالات متعددة ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشارك في الفعالية نخبة من الوزراء المصريين، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

تتمحور الفعالية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام.

وتشمل أجندة الحدث جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، بإدارة الدكتورة ليلى إسكندر، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 30 مليون يورو.

كما ستعرض مشاريع ومبادرات نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KFW)، مع التركيز على قصص النجاح التي حققت نتائج ملموسة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وسيتم تنظيم جلسات تفاعلية لتعزيز الحوار والإلهام، مما يتيح للحضور فرصة استكشاف أفق التعاون المصري - الألماني في بناء مستقبل مستدام.