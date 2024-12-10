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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. زد يتقدم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول بالدوري

لاعبات نادي زد
لاعبات نادي زد
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انتهى منذ قليل الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع فريقي زد وبيراميدز على ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية .

حيث تقدم فريق زد على حساب فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويدخل نادي زد المباراة برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات ، فاز في 7 منهم وخسر في مبارتين، ليحتل المركز الخامس في الدوري.

فيما يدخل نادي بيراميدز المباراة برصيد 15نقطة جمعها من خلال 8 مباريات ، فاز في 5 منهم وخسر في 3 مباريات، ليحتل المركز الثامن في الدوري.

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالنقاط الثلاثة لتحسين رصيده في الدوري.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات للجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، وجاءت مباريات الدوري اليوم كالآتي:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياه بالإسكندرية 

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود 

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي

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