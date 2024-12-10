مدبولي: "الملابس الجاهزة" قطاع واعد يحظى بفرص للنمو والتطور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في إطار جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنع "مارفل كلوزنج" لتصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها، بمجمع 3 يوليو الصناعي بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص التشغيل، كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير.

وقام رئيس الوزراء بجولة في خط الإنتاج بالمصنع، للتعرف على المنتج النهائي، مصحوباً بشرح من حسام معاذ، مدير المصنع، الذي أوضح أنه بدأ بتشغيل مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها، ويستهدف أيضاً التوسع بتشغيل مصنع للطباعة والتطريز وتجهيز الأقمشة.

وحرص رئيس الوزراء على اجراء حوار ودي مع العاملات، للتعرف على ظروف العمل، حيث أكدن رضاءهن عن ظروف العمل بالمصنع، في ظل مزايا تتوافر لهن مثل وسائل انتقال من وإلى المصنع، وحافز إضافي.

ولفت مدير المصنع إلى أنه تم البدء برأس مال مليوني جنيه، وعدد عمالة ١٢ عاملا، ليصل المصنع حالياً لرأس مال نحو ٦ ملايين جنيه، وحجم عمالة ٦٠ عاملاً، ويقام على مساحة 360 م2.

وأضاف مدير المصنع أن المصنع يقوم حالياً بتصدير نسبة ٧٠٪؜ من إنتاجه إلى الخارج، وتحديداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق عربية، لافتاً إلى أن مراحل الإنتاج تتم عبر تجهيزات متطورة أهمها ماكينة "كونجارو" الآلية لتركيب جيب السويت شيرت، إلى جانب ماكينة خاصة بعمل جيب البنطلون، وتركيب "السوست"، وصناعة الجواكت وغيرها.

كما استعرض مدير المصنع خطط التوسع المستقبلية للشركة، حيث طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض لتنفيذ توسعات بالمصنع، بما يتيح جلب معدات أكثر لتطوير هذه الصناعة الواعدة، وتشغيل عمالة أكبر، والوصول لمستويات أعلى في التصدير لعدد آخر من الأسواق.