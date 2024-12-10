صحة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية مجتمعية "لمناهضة العنف ضد المرأة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج ندوه تثقيفية مجتمعية لمناهضة العنف ضد المراه وذلك برعايه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وحضور الدكتوره حنان روماني مدير إدارة الأمومة والطفولة ودكتوره سارة يونس مسؤول ملف المرأة الآمنه بوزارة الصحة ودكتوره رنا جلال مسؤول بالامور والطفولة بوزارة الصحة والنائبة الدكتوره ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب والسادريه للدين الاسلامي والمسيحي وممثلين عن المديريات المعنية بالمحافظة والمجتمع المدني.
وقال "دويدار" خلال كلمته أن مديرية الصحة والسكان بسوهاج لا تتوانى في دعم المرأة المصرية و مناهضة العنف ضدها وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية و استراتيجية الدولة المصرية في تمكين المرأة 2030.
وأكد دعمه لجميع الفعاليات التي من شأنها خدمة المرأة المصرية موجهاً بتكثيف ندوات وفعاليات التوعية والتثقيف الصحي لتشمل جميع القرى والنجوع بالمحافظة.
كما استعرض خلال الكلمة الجهود المبذولة داخل القطاع الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، لافتاً إلى أنه منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يولي بالمراه المصريه وقضاياها كل الإهتمام ايمانا منه بأهميتها وأهمية دورها داخل المجتمع باعتبارها إحدى المكونات الرئيسيه للتقدم والإزدهار منوهاً عن المبادرات الرئاسيه التي تستهدف المرأة المصرية ورعايتها الصحية مضيفاً انه تمكين المرأة اجتماعياً أيضاً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصرية.
وفي نهاية كلمته ثمن "دويدار" جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان تجاه المرأة وقضاياها وما تمثله من قيمة كبيرة داخل المجتمع.