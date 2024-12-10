بروتوكول بين جامعة كفر الشيخ و"أمديست" الأمريكية لدعم الطلاب ذوي الهمم

وقع الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أمديست)، بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات، والسيدة ماريسول بيريز مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد كونيسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد بن سايتس مستشار السفارة الأمريكية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز حقوق الطلاب ذوي الهمم ودعم دمجهم في المجتمع الجامعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمدينة الأقصر.

هذا وقد اكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية دامجة، تضمن تلبية احتياجات جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إنشاء مركز متخصص لخدمة الطلاب ذوي الهمم، يقدم خدمات أكاديمية ونفسية وتأهيلية متكاملة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كان لها دور كبير في إنشاء العديد من المراكز المماثلة بالجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة للطلبة ذوي الهمم، وتطوير المناهج التعليمية لتكون متاحة للجميع، إلى جانب تعزيز الأنشطة الطلابية المشتركة بين جميع الطلبة، لتشجيع التفاعل والتعاون، بما يرسخ قيم المساواة والاندماج داخل الحرم الجامعي.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمهما المستمر في هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تنفيذ مشروعات طموحة تسهم في تحقيق دمج فعّال ومستدام للطلاب ذوي الهمم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الحامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا العمل على تجهيز البنية التحتية للجامعة بما يلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، مع الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير حلول تعليمية مبتكرة تساعدهم على تحقيق التفوق الأكاديمي.

وجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت إنشاء 5 مراكز لخدمة ذوي الإعاقة في 5 جامعات حكومية وهي (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط)، وتضمنت المرحلة الثانية إنشاء 15 مركزًا في 15 جامعة حكومية وهي (حلوان، طنطا، الزقازيق، قناة السويس، بني سويف، جنوب الوادي، الفيوم، سوهاج، دمنهور، دمياط، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادي الجديد، الأقصر)، وتتضمن المرحلة الثالثة الحالية إنشاء 7 مراكز في 7 جامعات حكومية وهي (المنيا، بنها، مطروح، المنوفية، بورسعيد، أسوان، كفر الشيخ)، ليصبح إجمالي المراكز 27 مركزًا في 27 جامعة حكومية.