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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تمريض بني سويف تنظم يوماً توعوياً عن فؤائد وأهمية التبرع بالدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، يوما توعوياً عن فؤائد وأهمية التبرع بالدم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال اليوم تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعى وبنك الدم الاقليمى، حيث اقترنت الحملة بندوة علمية  لنشر الوعي عن أهمية التبرع بالدم وفوائده للمتبرع وعدم تأثير التبرع على حالته الصحية.

 كما تناولت شروط وموانع التبرع بالدم والفواصل الزمنية اللازمة ببن كل تبرع وهي ثلاث شهور للرجال وأربعة شهور للسيدات، كما تناولت الندوة الفحوصات التى تجرى للمتبرع، وأهمية التأكد من توفر مخزون من الدم ببنوك الدم بالمستشفيات ذلك لإنقاذ  حياة من المصابين والمرضى.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن المستشفى الجامعى بالمستشفيات